(Görüntülü) Kılıçdaroğlu Cemal Kaşıkçı'nın ne olduğunu kimse bilmiyor-3

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürüldüğü iddialarına ilişkin \"Suudi kökenli gazeteci Suudi Arabistan\'nın İstanbul\'daki Başkonsolosluğu\'na gidiyor. Gidiş o gidiş. Çıkamıyor bir türlü. Ne oldu? Rivayetler çok. İçeride öldürüldü, parçalandı, cesedi götürüldü, taşındı. Nasıl bir ülkeyiz? Trump Amerika\'dan yüksek sesle bağırıyor. \'Biz de takip edeceğiz\' deniyor. Bir gazeteciyi koruyamıyorsan Türkiye Cumhuriyeti\'nden, demokratik hukuk devletinden söz edilebilir mi? Cemal Kaşıkçı\'nın ne olduğunu kimse bilmiyor. Öldürüldüğü konusunda kesin rivayetler var. Kesin deniyor. Ne kadar kesin bilmiyoruz. Kaşıkçı\'nın Başkonsolosluğa gidişi ile ilgili fotoğrafı yabancı bir haber ajansı yayınlıyor. Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi derhal gözden geçirmeliyiz ve söylemeliyiz. Ne oldu bu gazeteciye? Sorumlular bulunarak yargıya teslim edilmeli. Dokunulmazlığı olan tüm diplomatlar derhal sınır dışı ilan edilmeli. İstenmeyen insan ilan edilmesi lazım. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz. Bunu yapabilirler mi? Göreceğiz? Ama biz takipçisi olacağız\" diye konuştu.

\"HADİ BEN BATIRDIM 16 YILDIR SEN NİYE DÜZELTEMİYORSUN?\"

Kılıçdaroğlu, \"Ne zaman canını acıtsam, yalan söylediğini ispat etsem, \'Ey Kılıçdaroğlu sen SSK\'yı batırdın\' der. Hadi ben batırdım 16 yıldır sen niye düzeltemiyorsun? Bir ordu müfettiş görevlendirdiler. \'Kılıçdaroğlu\'nun acaba bir açığını bulabilir miyiz?\' diye. Senin feriştahın gelse bir toplu iğne ucu kadar açık bulamaz\" dedi.

\"MANİPÜLASYONU YAPIYORLARSA SEN SARAYDA PİŞPİRİK Mİ OYNUYORSUN?\"

Ekonomiye ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Ekonomik kriz var, yok diyorsun. Milletin kafası karışık. \'Manipülasyon var\' diyor. Manipülasyonu yapıyorlarsa sen sarayda pişpirik mi oynuyorsun? Manipülasyonu yapanı yakala yargıya teslim et. Yakalayamaz. Yandaşları köşeyi dönen onlar. Şimdi esnaf üzerine \'esnaf stokçuluk yapıyor\' diye ihbar mekanizması başlatıyor. Türkiye\'yi gerçekten yönetemiyorlar. Türkiye savruluyor. \'Kriz yok\' deniyor. Vallahi de sarayda kriz yok. \'badem sütü, unu ... geldi\' deniyor. Her şey güllük gülistanlık kriz yok. Sarayın beslemeleri onlar dolarla ihale veriyor. Dolar ne kadar yükselirse adamın keyfi o kadar yerine geliyor. Kriz vatandaşın mutfağında\" açıklamasında bulundu.

\"BENİM SAYGI DUYDUĞUM ERDOĞAN, KEÇİÖREN\'DE MÜTEVAZİ BİR EVDE OTURAN ERDOĞAN\'DIR\"

Kılıçdaroğlu, \"Geçen gün ifade ettim; benim saygı duyduğum Erdoğan, seçimi kazandıktan sonra gelip Keçiören\'de mütevazi bir evde oturan Erdoğan\'dır. Saygı duymadığım kişi de o mütevaziliği bir kenara atıp kibir içinde gidip saraya oturan Erdoğan\'dır. Ona asla saygı duymuyorum\" dedi.

\"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ VE 16 BAKANLIĞINI BİR AMERİKAN ŞİRKETİNE TESLİM EDECEKTİ\"

Dövizdeki yükselişe değinen Kılıçdaroğlu, \"Krizi fırsata çevirenler tefeciler, rantiyeler ve stokçulardır. \'Ezanımıza, bayrağımıza saldıranlar\' diyorsun. Gittin McKinsey ile bir anlaşma yaptın. O da senin ezanına, bayrağına saldıran adamlar bunlar. \'Bunlarla niye anlaşma yaptın?\' Cevap ver dedik. Cevabı bir köşe yazarından aldım. McKinsey ile ilgili, \'bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de alınmasın\' dediğini söyledi. Demek ki 10 soru hedefini buldu. Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve 16 bakanlığını bir Amerikan şirketine teslim edecekti. Şimdi edemiyorsun. Bize verilmeyen bilgileri o firmaya verecekler. Daha krizin başındayız. Likidide krizi çıktı önce. İkinci aşama kredi krizi şu an onu yaşıyoruz. Üçüncü aşama reel sektör krizi çıkacak\" ifadelerini kullandı.

\"GAZİ ÜNİVERSİTESİ\'NİN RESMİ BİR YAZISI DİYOR Kİ; HAYATİ ZORUNLULUK OLMADIKÇA AMELİYATLARI YAPMAYIN\"

Kılıçdaroğlu, \"Gazi Üniversitesi\'nin resmi bir yazısı diyor ki; hayati zorunluluk olmadıkça ameliyatları yapmayın, para yok deniyor. Faizler uçuyor 3 binden fazla konkordato var. \'oyu bana verin Türkiye şahlanacak\' diyordu. Dolar şahlandı, fiyatlar uçtu\" dedi.

