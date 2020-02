(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Adaletin olmadığı devlet ayakta duramaz (4)

Erhan GÖĞEM- Mustafa TURAPOĞLU/KIRIKKALE, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Adaletin olmadığı devlet, ayakta duramaz. Bir kişinin suçlu olup, olmadığına sadece ve sadece hakim karar verir. Avukat, savcı karar veremez. Siyasetçi, bir kişiyi baştan suçlu ilan ederse orada adalet yoktur. Adalet için ne gerekiyorsa yapacağım\" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kırıkkale\'ye geldi. Partisinin il başkanlığınca düğün salonunda düzenlenen etkinlikte sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada alkışlarla karşılandı. Etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, Kırıkkale\'nin önemine değinerek, kentin nüfusunun 350 binden 250 bine düştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, \"Kırıkkale\'yi bu hale getiren partiye oy verdiniz arkadaşlar. Hani \'Türkiye şöyle büyüdü, böyle büyüdü\'. Kırıkkale niye nasibini almıyor? Sizin ne günahınız var? Bu seçim, sıradan bir siyasi parti seçimi değil. Önümüzde iki seçenek var. Ya demokrasiden yana oy kullanacağız ya da dikta yönetimi için oy kullanacağız. Demokrasi istiyorsanız \'millet ittifakı\' orada. Tercih, milletin tercihi. Kırıkkale artık emekli kenti. Yüzde 80\'i emekliden oluşuyor\" diye konuştu. \'BİREYSEL DERDİM YOK\' Anadolu\'nun şaha kaldırılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, \"Fabrika kurmamız lazım. Gençler işsiz. Anadolu\'dan kalkıyorlar; en yakın Ankara, İstanbul, İzmir\'e gidip, hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bizim \'Merkez Türkiye\' projesinin temelinde bu yatıyor. Kim yerini, yurdunu bırakıp gitmek ister. Anadolu\'nun şaha kalkması için yeni bir hamle başlatılması lazım. Ben bazen sitem ediyorum, haklıyım. Doğruları söylüyorum; çünkü bu milleti seviyorum. Benim hiçbir bireysel derdim yok; ama ben bu ülkede yaşıyorum. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyorum. Her evde huzur olmasını istiyorum; ama bunlar yoksa benim de sitem etmeye hakkım var. Kırıkkale\'de fabrikalarda 20 bin kişi çalışıyordu şimdi bin 800 kişi çalışıyor. Bunu hepimizin düşünmesi lazım\" dedi. \'TÜRKİYE\'DE 10 KİŞİ BİLİYORSA BİRİ BENİM\' Önceki seçimde emekliler için \'Emeklilerin huzurlu iki bayram geçirmesi lazım\' dediğini hatırlatan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: \"Kıyameti kopardılar, \'Nereden bulacaksın?\' dediler. Ben 27 yılımı maliyede geçirdim. Bu benim uzmanlık alanım. Vergi nasıl toplanır, para nasıl harcanır; bunu Türkiye\'de 10 kişi biliyorsa biri benim. Ama sağ olsunlar, emekliler, iktidara oy verdi. Fakat ben şimdi bugünlerde bir şey dillendiriyorum. Bugün 1 milyon 644 bin kişi, 1500 lira altında maaş alıyor. 300, 600 lira alan var. Sözüm söz, Kılıçdaroğlu sözü. \'Millet ittifakı\' parlamentoda çoğunluğu aldığında, Sayın Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda emekli maaşı en düşük 1500 lira olacak. Şimdi uyanma zamanı, değişim, dönüşüm zamanı. CHP\'li belediyelerde asgari ücret 1500 lira oldu. Yine sözüm söz, asgari ücret 2 bin 200 lira olacak.\" \'ŞEHİT ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAZ\' Salonda şehit ve gazi yakınlarının bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, \"Şehitler hepimizin şehididir. Şehit üzerinden siyaset yapılmaz. Şehitler, yakınları ve gaziler arasında ayrım yapılırsa bu ayrılığı yapanlar açık ve net söylüyorum vatan hainleridir. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılmaz. Her şehidimizin başımızın üstünde yeri vardır. Her gazimizin başımızın üstünde yeri vardır. Ama şehitleri ayırmak, birisine az, para birisine fazla para vermek, birisine başka imkanlar sağlayıp, diğerlerine o imkanları sağlamamak gibi bir ayrımcılık bizim geleneğimizde, inancımızda yoktur\" dedi. \'ADALET İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM\' Türkiye\'de herkesin adalete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, \"Adaletin olmadığı devlet ayakta duramaz. Bir kişinin suçlu olup olmadığını kim belirler? Bir kişinin suçlu olup olmadığına sadece ve sadece hakim karar verir. Avukat, savcı karar veremez. Ancak ama ancak dünyanın bütün demokrasilerinde hakim karar verir. Ama siyasetçi bir kişiyi baştan suçlu ilan ederse orada adalet yoktur. Bunun, şunun için ifade ediyorum. 33 ere 7 kez ömür boyu müebbet hapis cezası verildi. Er; komutan değil, general değil. Komutanın emri tartışılır mı? Askerlikte tartışılmaz. Komutan emir verir, siz o emre uyarsınız. Komutan talimat vermiş \'Dışarı çıkın\', er dışarı çıkmış. Siz 33 ere ömür boyu 7 kez müebbet hapis cezası veriyorsunuz. Cezayı vereceksen komutana vereceksin. 1 milyondan fazla mağdur aile var. Bütün mağdur ailelere sesleniyorum. Adalet için ne gerekiyorsa yapacağım\" diye konuştu. \'ONURUN VARSA GÖREVİ BIRAKIRSIN’ Konuşmasında, sosyal paylaşım sitesi Twitter\'dan siyasi açıklama yaptığını belirttiği Danıştay üyesine tepki gösteren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: \"Danıştay\'da bir bayan hakim, siyasi tweet atıyor. Kimin için? Muharrem İnce\'yi eleştirmek için atıyor. Sen hakimsin? Senin siyasetle ne ilgin var? Kendisine çağrı yaptım. Onuru, erdemi, insansan, adalete inanıyorsan hakimlikten derhal istifa et. Hala istifa etmiyor. Kırıkkale\'den sesleniyorum. Sen istifa etmediğin sürece sana \'Onursuz bir hakim Danıştay\'da görev yapıyor\' diyeceğim. Hakimin siyasi kimliği mi olur Allah aşkına? Hakim hakimdir. Yarın diyelim ki Sayın Muharrem İnce\'nin bir davası o mahkemeye düştü. Hakimin görüşü belli. Gözü kapalı mahkumiyetine karar verecek. Bu hakim kardeşime yine sesleniyorum. Senin onurun varsa o görevi bugün derhal öğleden sonra bırakırsın. Onurun varsa onurun.\"