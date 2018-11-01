T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kestiği ağacın altında kalarak öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, bahçesindeki ağacı kesen Bedir Ay (62), ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

01 Kasım 2018 00:32

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, bahçesindeki ağacı kesen Bedir Ay (62), ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mengencik Köyü\'nde meydana geldi. Bahçesinin kenarındaki ağacı kesmek isteyen Bedir Ay, bir anlık dikkatsizliği sonucu kestiği ağacın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Bedir Ay\'ı yaşama döndüremedi. Hayatını kaybeden Bedir Ay\'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA DÜZCEAyOlayMuradiye Mengencik KöyüBahçesininBedir AyAcilHayatını
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24