(Görüntülü) Kestane Şöleni'nde yarım ton kestane dağıtıldı

İSTANBUL, (DHA) –BAĞCILAR Belediyesi’nin hizmete sunduğu Nostalji Bahçelerinden olan Kestane Bahçesi’nde piknik düzenlendi. Geleneksel kıyafetli kadınların kestaneden pişirdikleri yöresel yemek ve tatlıları sunduğu etkinlikte 500 kilogram kestane dağıtıldı. Bağcılar ilçesi sakinleri, hafta sonu Nostalji Bahçelerinden olan Kestane Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. İlçe sakinlerinden kimi topladığı kestaneyi kendi pişirdi kendi yedi, kimi de ikram edilen kavrulmuş kestanelerin tadına baktı. Programda vatandaşlar hem piknik yaptı hem de keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklar da parktaki oyun gruplarında arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak eğlendi. 100 AĞAÇTAN KESTANE TOPLANDI Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, piknik yapan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ağaçtan kestane topladı. Çağırıcı’ya AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de eşlik etti. Toplama işleminin ardından mangal başına geçen Çağırıcı, kavurduğu kestanelerden önce gazetecilere ardından da vatandaşlara ikramda bulundu. Bahçede bulunan 100 ağaçtan toplanan kestaneler ızgaralarda kavrularak katılımcılara ikram edildi. Bazı vatandaşlar da ağaçlardan topladığı kestaneleri kendi mangalında közleyip yedi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte geleneksel kıyafetlerini giyen kadınlar kestaneyle yapılan yöresel yemekler ve tatlılardan pişirdi. Davetliler tadına baktıkları kestaneden yapılmış yemekleri çok lezzetli bulduklarını ve beğendiklerini söyledi. Kestane şenliği programına katılan vatandaşların, aileleriyle birlikte eğlendiği ve kestaneleri dalından koparıp yediklerinde mutlu oldukları gözlendi. Etkinlikte ilçe sakinlerine pişmiş ve çiğ olmak üzere toplam yarım ton kestane ikram edildi. “NOSTALJİ BAHÇELERİ GELECEK YILLARDA DAHA DA ARTACAK\" Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, vatandaşlarla birlikte kestane hasadında buluşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nostalji bahçelerinin gelecek yıllarda daha da artacağını kaydeden Çağırıcı, vatandaşların hasat öncesinde bu bahçelerde piknik yaptıklarını ve meyveleri koruduklarını da ifade etti. \"KESTANE GİREN HER YEMEK GÜZEL OLUR\" Kestane güvecin tarifini veren Elife Kula, “İçinde et yerine kestane var. Kestaneyi her şeye koyabiliriz. Kestane giren her yemek güzel olur” dedi. Kestane kebap ustası Murat Temiz ise, kestanenin en güzel sobada pişeceğini ve çizilerek yapılması gerektiğini söyledi.