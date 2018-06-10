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Politika

(Görüntülü ) Keşan'da seçim çalışması yapan HDP'lilere tepki

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seçim çalışması yapan HDP'lilere, çevredekiler tepki gösterdi

10 Haziran 2018 19:37

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde seçim çalışması yapan HDP\'lilere, çevredekiler tepki gösterdi. Tepki üzerine seçim aracıyla gelen HDP\'li grup, Keşan\'dan ayrıldı.

Keşan\'a seçim aracıyla 24 Haziran seçimleri için çalışma yapmak üzere gelen bir grup HDP\'li, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi\'ndeki Keşan Belediyesi Pazaryeri Kompleksi önünde broşür dağıtmak istedi. Çevrede toplananlar ise HDP\'lilere tepki gösterdi. HDP\'liler ile toplananlar arasında gerginliğin artması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. HDP\'liler, tepkilerin artması üzerine seçim aracına binerek ilçeden ayrıldı. Polis, kalabalığı dağılmaları için uyardı.
 

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