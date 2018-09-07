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(Görüntülü) Kereste ticareti yapan işyerini böyle kurşunlayıp yaktılar

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ?BURSA'nın, İnegöl ilçesinde kereste ticareti yapan Kemal Güneş?in iş yerinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanıp, yakılma anı kameralara saniye saniye yansıdı

07 Eylül 2018 18:33

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ?BURSA\'nın, İnegöl ilçesinde kereste ticareti yapan Kemal Güneş?in iş yerinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanıp, yakılma anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre; Kemal Güneş?e ait Yeniceköy Mahallesi\'ndeki iş yerine saat  04.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahlarla ateş ettikten sonra kerestelerin bulunduğu atölye kısmını benzin döküp ateşe verdi. Silah seslerini duyup alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
İş yerinde araştırma yapan jandarma, binanın dış cam ile duvarlarında çok sayıda kurşun izine rastladı.
Olayı anlatan işletme sahibi Kemal Güneş, ?Gece evime jandarma ekipleri geldi ve kundaklama olayının olduğunu söylediler. Benim kimseyle husümetim yok. Benzin döküp yakmışlar. Kameralarda net gözüküyor. Yaklaşık 20 bin lira civarında zararım var. Şikayetçi oldumö dedi.

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