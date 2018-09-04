(Görüntülü) Kepsut fındığı, Karadeniz'e rakip oldu

Devrim DERİN- Muzaffer KARAKOYUN/KEPSUT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Kepsut ilçesinin kırsal Kızıloluk Mahallesi\'nde, 2002 yılında başlayan, şimdilerde 15 bin ağaca ulaşan fındıkta, bu yıl 15 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Üretici İbrahim Bozoğlu (65), fındıkların Karadenizli üreticiler tarafından da beğenildiğini söyledi. Kepsut ilçesinin 50 haneli, 200 nüfuslu kırsal Kızıloluk Mahallesi\'nde, 2002 yılında muhtar Yakup Bozbek tarafından 5-6 kök ile fındık üretimi başladı. Geçimini hayvancılık ve ceviz üretimiyle sağlayan mahalle sakinlerinin de fındığa yönelmesiyle, 300 dönüm alanda 15 bin kök fındık ağacı yetiştirildi. Geçen yıl 13 ton fındık üretiminin yapıldığı mahallede, bu yıl düzenli bakımların da etkisiyle üretim 15 tona çıktı. Bölgede üretilen fındığın kilosu 15 TL\'den alıcı buldu. TRAKYA BÖLGESİ\'NDEN ALICILAR GELİYOR Balıkesir Belediyesi\'nden 2002 yılında emekli olduktan sonra mahalleye geri dönüğünü ve 5- 6 kök ile fındık üretimine başladığını belirten İbrahim Bozoğlu ve eşi Ayşe Bozoğlu, bu yıl 1,5 tona yakın fındık hasadı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yağışların fazla olması nedeniyle bu yılki fındık rekoltesinin bir önceki yıla göre daha fazla olduğunu söyleyen İbrahim Bozoğlu, ürünlerinin daha ağaçtayken alıcı bulduğunu belirtti. Bozoğlu, \"Havalar Haziran’a kadar yağışlı gittiği için bu sene hem üretim fazla, hem de fındıklar daha büyük. Köyümüzde fındık ağacı olmayan kimse yok. Herkes fındık üretimi yapıyor. Ürününe rahtlıkla alıcı buluyor. Geçen sene kilosunu 15 TL’den vermiştik. Bu yıl da aynı fiyattan alıcı buldu\" dedi. KARADENİZLİ ÜRETİCİLER FINDIKLARI BEĞENDİ Balıkesir\'de üretilen fındıklarının Karadeniz\'dekilerden iri olduğunu kaydeden Bozoğlu, \"Geçen sene Karadeniz’den fındık üretimi yapan bir arkadaşım geldi. \'Sizin fındıklarınız bizimkiyle yarışamaz’ diye takıldı. Bana fındık getirmiş. Baktık onun fındıkları daha küçük. Bizim ürünleri kendisine gösterince, ‘Tamam, sizin fındıklarınız daha iri ve güzel. Hatta buradan alıp orada satalım\' dedi. O da yıllık 3-4 ton fındık üretimi yapıyormuş\" diye konuştu. Bozoğlu\'nun eşi Ayşe Bozoğlu ise, Kepsut\'un kara toprak olarak adlandırılan toprak türüne sahip olduğu için fındık veriminin yüksek olduğunu söyledi.