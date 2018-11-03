(Görüntülü) Kepez'in drag pistine uçaklı test



Tolga YILDIRIM - Mehmet KILIÇASLAN - ANTALYA,(DHA) KEPEZ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Türkiye\'nin en büyük drag pistine, önce uçak indi.



Kepez Belediyesi\'nin, hız tutkunlarını Antalya\'da buluşturacak Odabaşı Mahallesi\'ndeki drag pistinin açılışına günler kaldı. Türkiye\'nin en büyük drag pisti, modifiye araçlar ve yarış motorlarından önce uçakla test edildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pilot Üner Beköz\'ün kullandığı uçak ile drag pistine iniş yaptı. Uçaktan iner inmez duygu ve düşüncelerini aktaran Başkan Hakan Tütüncü, bugünün ilçenin tarihinde önemli bir gün olduğunu söyledi. Akdeniz\'in zeytin ve çam ağaçları ile örülü çok zengin bir yer olduğuna değinen Başkan Tütüncü, ?Kepez\'de çok farklı etkinliklere ev sahipliği yaparak, Antalya\'ya değer kazandırmaya çalışıyoruz. Pistimizi resmi açılış ile hizmete açacağız dedi

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Tarihi bir heyecan yaşadıklarını belirten Başkan Tütüncü, \'Kepez\'e bugün uçak indirdik. Bu teker basan pisti arkadaşlarımızla birlikte yapmanın heyecanı içindeyiz. Hayallerine kurşun sıksan yetişmeyecek bir Kepez Belediyesi var. Burası çok farklı yarışlara ve güzelliklere ev sahipliği yapacak ve Antalya\'ya da değer katan bir yer olacak. Hız tutkunlarını moto drag, oto drag yarışları ile bir araya getirecek olan pist, aynı zamanda uçak şenliklerine de ev sahipliği yapacak diye konuştu. Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından, geldiği uçak ile pistten ayrılırken, modifiye araçlar ve yarış motorları pisti test etti.