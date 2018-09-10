(Görüntülü) Kepengi açamayınca araçla dükkana girdiler

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Sultangazi’de yüzü maskeli hırsızlar iş yerinin kepengini açamayınca araçla dükkana girdi. 30 otomobil lastiğini çalan hırsızların o anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. ARAÇLA DÜKKANA GİRDİLER Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi\'nde otomobil lastiği satan bir işyerinde meydana geldi. Beyaz bir minibüsle otomobil lastiği satan işyerinin önün gelen yüzü maskeli hırsızlardan ikisi araçtan inerek, işyerinin kepengini levye ile kırmaya çalıştı. Hırsızlar kepengi açamayınca araçla geri geri gelerek dükkanın içine girmeye çalıştı. Kepengi araçla parçalayan hırsızlar yaklaşık 2 dakika içinde 30 adet otomobil lastiğini çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hıszılk anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.