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(Görüntülü) Kendisini vali olarak tanıtarak iş insanlarını dolandırdı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, kendisini vali olarak tanıtarak, iş insanlarını dolandıran S

29 Eylül 2018 14:24

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, kendisini vali olarak tanıtarak, iş insanlarını dolandıran S.V., Çorum\'da yakalandı.

Kentte 3 aylık zaman içerisinde kendisini Bartın Valisi Nusret Dirim veya valilik özel kalem müdürü olarak tanıtarak, iş insanlarını telefonla arayıp dolandıran kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcının Çorum\'da yaşayan S.V. olduğunu belirledi. Bu kente giden ekipler, S.V.\'yi yakalayarak Bartın\'a getirdi. S.V.\'nin aradığı kişilere telefonda, \"Ben Bartın Valisiyim, yardıma muhtaç bir aile için tekerlekli sandalye alacağız. Yardımınıza ihtiyacımız var.\" diyerek para istediği, bu şekilde yaklaşık 50 bin TL para aldığı belirlendi. Ayrıca, S.V.\'nin Isparta, Rize ve Nevşehir\'deki iş insanlarını da arayarak, bu şekilde dolandırmaya çalıştığı tespit edildi.

S.V.\'nin yaptığı telefon görüşmeleri, bankadan para çekmesi, iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

S.V.\'nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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