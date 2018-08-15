(Görüntülü) Kendisine hayat veren İngiliz'in ailesini misafir etmek istiyor

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kronik böbrek yetmezliği hastası Cemalettin Koyun (58), tatildeyken denizde boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen İngiliz Neil James Mercer\'in böbreğiyle yaşama tutundu. İngiliz turistin ailesine minnettar olduğunu belirten Koyun, \"Bizim İngiltere\'ye gidecek gücümüz yok; ama onlar Antalya\'ya tekrar geldiklerinde misafir etmek istiyorum\" dedi. Aksu ilçesi Kundu Oteller Bölgesi\'nde ailesiyle tatil yapan İngiliz Neil James Mercer, 26 Temmuz\'da denize girdi. İskeleden atladığı sırada boyun travması nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Mercer, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. Çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye götürülüp, yoğun bakıma alınan Mercer\'in 31 Temmuz\'da beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Mercer\'in kalbini, karaciğerini ve böbreklerini bağışladığını açıkladı. İngiliz turistin karaciğeri ve 2 böbreği 3 hastaya umut oldu. \'ŞANS BANA GÜLDÜ\' İngiliz Neil James Mercer\'in karaciğeri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi gören Ahmet Kahraman\'a (70), bir böbreği de aynı hastanede tedavisi süren kronik böbrek yetmezliği hastası Hilal Yılmaz\'a (32) nakledildi. İngiliz turistin böbreklerinden birinin nakledildiği Antalyalı çiftçi Cemalettin Koyun, 2 yıldır diyabete bağlı kronik böbrek yetmezliği çektiğini belirterek, “1994 yılından bu yana şeker hastasıyım. 1 yıl 8 aydır da şekere bağlı böbreklerim bozulduğu için diyalize giriyordum. Çok şükür, uygun böbrek çıktı ve ameliyatla sağlığıma kavuştum\" dedi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nin Organ Nakli Merkezi Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır başkanlığındaki ekip tarafından organ nakli ameliyatı yapılan Koyun, “Çok mutluyum. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun\" diye konuştu. Diyalize girdiği için doya doya su içemediğini, su içmekten korktuğunu dile getiren Koyun, “Su içerken karnım şişiyordu. Suyu atamıyordum; ama şimdi rahatlıkla içebiliyorum. Artık korkmuyorum. İdrarımı da rahatlıkla atabiliyorum\" dedi. \'MİSAFİRİM ETMEK İSTİYORUM\' Böbrek nakli için yaklaşık 2 yıldır bekleme listesinde olduğunu belirten Cemalettin Koyun, “Uygun böbrek çıkmayınca artık eşim böbrek vermeye karar vermişti; ancak kadavradan böbrek çıkınca çok mutlu oldum\" diye konuştu. İngiliz Mercer\'in böbreğiyle yaşama yeniden tutunan Koyun, “Allah rahmet etsin. Aileden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bizim gücümüz olmadığı için onların yanına, İngiltere\'ye gidemeyiz ama onlar tekrar Türkiye\'ye, Antalya\'ya geldiklerinde misafir etmek istiyorum\" dedi. \'TABURCU AŞAMASINA GELDİ\' Ameliyatın gerçekleştirildiği Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nin Organ Nakli Merkezi Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır başkanlığındaki ekipte yer alan Genel Cerrah Doç. Dr. Arif Aslaner, Cemalettin Koyun\'un, 1 yıldır organ nakli için bekleme listesinde olduğunu belirterek, \"31 Temmuz\'da dış merkezde çıkan bir kadavradan alınan böbreği naklettik. Hastamız artık taburcu aşamasına geldi. Kreatin değerleri geriledi. Yaklaşık 1000 litrenin altında idrarı vardı, şu anda 5- 6 litre idrar yapar duruma geldi. Sağlığı yerinde, taburcu etmeye hazırlanıyoruz\" diye konuştu.