(Görüntülü) 'Kendi yemediğimi başkasına yedirmeyeceğim' diyerek ustalık belgelerini aldılar

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de kebap, pide ve pasta sektöründe çalışanlara yönelik ustalık sınavı yapıldı. Hünerlerini sergileyerek sınavdan geçmeyi başaranlar, meslek yemini edip, ustalık belgelerini aldı.



Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından kalfa ve usta olmak isteyenlere yönelik yazılı ve uygulamalı sınav yapıldı. Oda tarafından bir süre önce gerçekleştirilen yazılı sınavlarda başarılı olan 48 kişi, bu kez de bir restoranın mutfağında uygulama sınavına girdi. Sınavda usta adayları hünerlerini sergiledi. Kimi kebap yaptı kimi ise hamur açtı. Uygulamalı sınavı başarıyla geçenler ustalık belgelerini aldı. Belgelerini alan ustalar daha sonra meslek yeminini etti. Oda Başkanı Altan Aydemir, yemin metnini okudu, çiçeği burnunda ustalarda yemini tekrar etti. Meslek yemininde şu ifadeler yer aldı;



“Kendi yemediğimi başkasına yedirmeyeceğime, halkın sağlığını önde tutacağıma, mesleğime saygı göstereceğime, bozuk gıda satmayacağıma, gramajlara uyacağıma, şerefim, namusum ve tüm değerlerim üzerine yemin ederim”



Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de, Oda tarafından 12 Aralık’ta kalfalık, 18 Aralık’ta da ustalık sınavı yaptıklarını belirterek, “Belge almaya hak kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah onlar da mesleklerini yapıp, ekonomiye ve istihdama katkı sunacaklardır” dedi. Uygulama sınavı ile yemin törenine, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk de katıldı.