(Görüntülü) Kendi işinin patronu oldu

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen Buket Balaban (30), KOSGEB\'den aldığı hibe desteğiyle pastane açıp, kendi işinin patronu oldu. Kent merkezinde yaşayan Buket Balaban, işçi olarak çalışırken, KOSGEB Girişimcilik kursunda eğitim aldı. Ardından KOSGEB\'den aldığı 150 bin liralık destek ile pastane açan Balaban, 20 kadına istihdam sağladı. Balaban, işyerindeki tüm ürünlerinin el emeği olduğunu, katkı maddesi olmadan günlük üretim yaptıklarını söyledi. Balaban, \"İş yerimizi KOSGEB sayesinde açtık. KOSGEB\'den 100 bin lira geri ödemeli 50 bin TL hibe olarak aldığımız kredi ile pastane açtık. KOSGEB sayesinde açtığımız iş yerimizde şu an itibariyle 20 çalışanımız bulunmakta. Bunların bazıları imalatta, bazıları ise serviste çalışıyor. Ürettiğimiz ürünün hemen hemen hepsi katkısızdır. Kurabiyelerimiz tereyağlı, yaş pastalarımızda ise katkı maddesi yok. Bunların yanı sıra ev yemekleri de yapıyoruz\" dedi. ​KOSGEB aracılığıyla kadınlara böyle bir imkanın verildiği için teşekkür eden Buket Balaban, \"Sağ olsun devletimizden Allah razı olsun. Kadınlara böyle bir imkan sunduğu için. Bu işi yapmamıza vesile oldu. Böylelikle pastaneyi açtık. Devletimiz gerçekten çok güzel bir işe imza attı\" diye konuştu. KADINLAR HER İŞİ YAPABİLİR KOSGEB\'e başvurduğunda çevresindeki bazı kişilerin eleştiride bulunduğunu söyleyen Balaban, \"Kadınlar bilsinler ki azmetmek, başarmanın yarısıdır. Hiçbir şekilde, hiçbir şeyden çekinmesinler. Yılmadan azmederek çalışırlarsa, sonunda kazanırlar. Kadınların yapabileceği en güzel işlerden birisi de pasta ve yemek yapmak. Yemek ve pasta yapmalarını tavsiye ederim\" dedi.