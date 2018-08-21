(Görüntülü) Kemerliler kahkahayla stres atıyor

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya),(DHA) ANTALYA Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün eşi Neşe Gül, ücretsiz yoga eğitimi veriyor. Neşe Gül, katılımcılara stres atmaları için \'kahkaha yogası\' yaptırdı. Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül\'ün eşi Neşe Gül, yoga kursunu tamamlayıp eğitmenlik sertifikalarını almasının ardından ilçede ücretsiz yoga eğitimi vermeye başladı. \'Sağlık İçin Birlikte Gülelim\' adıyla eğitimler veren Neşe Gül, \'Kahkaha Yoga Kulübü\' adıyla yaptırdığı seanslarda, katılımcıların kahkaha atarak stresten kurtulmasını sağlıyor. Nefes terapisi ile başlayan seanslarda daha sonra kahkaha atmaya başlanıyor. 81 kişinin müracaat ettiği kahkaha yogasının ilk seansı, Kuzdere Mahallesi\'ndeki Kemer Belediyesi Semt Evi\'nde yapıldı. \'Sağlık İçin Birlikte Gülelim\' etkinlikleri hakkında bilgi veren Neşe Gül, Kemer\'in hem siyaseten hem turizm açısından stresli dönemler atlattığını, birçok insanın yüzünün dahi gülmediğini söyledi. İnsanlar için bir şeyler yapmak istediğini belirten Neşe Gül, Araştırmalarım neticesinde böyle bir eğitim olduğunu öğrendim ve gitmeye karar verdim. Sertifikamı aldıktan sonra ücretsiz kurs vermeye başladım. Hedefim kurumsal şirketlere de kahkaha yogasını yaymak. Bunu yaparsak çalışanların performansının yükseleceğini düşünüyorum. İnsanların hayata daha pozitif baktıkları araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. İnşallah biz de bunu Kemer\'de yayabiliriz dedi. Herkesin hayata pozitif bakması, daha sağlıklı olması için gülmesi gerektiğini belirten Neşe Gül, Yaptığımız etkinliğe \'kahkaha yogası\' denilmesinin sebebi \'pranayama\' denilen bir nefes tekniği var. Bu nefeslerle başlıyoruz ve diyaframımızı çalıştırıyoruz. Diyaframı çalıştırmamızla birlikte timüs bezimiz harekete geçiyor. Timüs bezi, bütün hormonlarımızı, dengemizi, psikolojimizi ve fiziksel olarak da sağlığımızı kazandıran bir bez. Bunu da ancak kahkahalarla kazanabiliyoruz. O yüzden de bunu erkek, kadın ve yaşlı demeden yaymak istiyoruz diye konuştu. \'BÜTÜN KURSLAR ÜCRETSİZ\' Pilates hocalığı, anne bebek yogası hocalığı, hamile yogası, kahkaha yogası, doğum rehberliği eğitimi aldığını anlatan Neşe Gül, aldığı tüm eğitimler sonunda ücretsiz kurslar verdiğini kaydetti. Gül, Keyif aldığım her şeyi halkımıza da bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorum. Bunlar gönüllü yaptığım işler ve karşılığında beklentim yok. Sadece halkımızın yüzü gülsün. Bunun manevi tatmini çok fazla dedi. Kahkaha yogasına katılan turizm sektöründen emekli Rabia Baltacı (65) Neşe Gül\'le yogaya başladım. Belimde rahatsızlığım var. Çok iyi geldi. Kahkaha yogasını duyunca geldim. Devamlı takip ettiğim konular. Nefes terapisi, çalışması kahkaha ile ilgili. Çünkü kendi iç bünyemize dönmemiz lazım. Dışarıdan çok kötü etkiler alıyoruz dedi. YEŞİLÇAM OYUNCUSU SERPİL NUR DA KATILDI Kemer\'de yaşayan Yeşilçam\'ın eski oyuncusu Serpil Nur ise hayatı boyunca sürekli spor yaptığını, yogayı çok uzun yıllardır takip ettiğini kaydetti. Yogayı Neşe Gül\'le yapmaya devam ettiğini ifade eden Serpil Nur, Bel ağrılarına ve vücudumun esnekliğine çok faydası oldu. Bu kahkaha yogasını duyduğum zaman koşa koşa geldim. Son günlerde olumsuz şeyler bizi çok etkiliyor. Bunlardan dolayı artık gülmeyi unuttuk. Burada hep birlikte bunu hatırlamak çok hoş oldu. Eskiler \'Bir kahkaha, bir dilim pirzoladır\' der. Bol bol kahkaha atıp bol bol pirzola yemiş gibi olalım. Ben çok mutlu oldum. İnanıyorum ki katılan herkes mutlu olmuştur dedi.