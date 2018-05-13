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Spor

(Görüntülü) Kemer'de Süper Enduro heyecanı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),(DHA) Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Kemer Süper Enduro Yarışı kıyasıya mücadelelere sahne oldu

13 Mayıs 2018 23:55

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),(DHA)

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Kemer Süper Enduro Yarışı kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Kemer Belediyesi tarafından organize edilen Kemer Süper Enduro Yarışı’na 70 sporcu katıldı. Yarışlar E kadın, E genç, Süper Enduro GP, E prestij, E usta, E hobi 1 ve 2 klasmanı, E veteran 1 ve 2 klasman kategorilerinde yapıldı. Kemer Ralli Alanı\'nda oluşturulan yaklaşık 550 metrelik parkurda sporcular toprak tepelerin, kütüklerin, kamyon lastiklerinin ve odun parçalarının üzerinden, kayalıkların arasından geçti. Zorlu parkurda bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşarken bazıları da düştü. Düşen sporculara görevliler yardım etti.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, belediye olarak sosyal içerikli ve turizme katkı sunan her organizasyona destek verdiklerini söyledi. Kemer\'de Sea to Sky Enduro Yarışları\'nın da yapıldığını hatırlatan Gül, “Bu yarışlar daha önce Kuzdere Mahallesi\'ndeki parkurda yapılıyordu. Oraya ulaşım zordu. Bu defa ilçe merkezine aldık. Hem turistlerin hem de vatandaşın daha kolay ulaşım sağlamasını istedik. Önemli olan buraya tatile gelen misafirlere bu heyecanı yaşatmak. Bunu sağladığımız için mutluyuz\" dedi.

7 defa Türkiye Enduro Şampiyonu olan motosiklet yarışçısı Burak Özdemir de Kemer\'in otomobil ve motosiklet yarışlarında Türkiye\'de lokomotif durumuna geldiğini belirterek, her yıl Kemer\'de düzenlenen Sea to Sky Enduro Yarışlarına bir halka daha eklediklerini vurguladı.

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