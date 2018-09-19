(Görüntülü) Kemer'de 'Sualtı Heykel Müzesi' oluşturuldu

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - DENİZ Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla Antalya\'nın Kemer ilçesinde \'Sualtı Heykel Müzesi\' oluşturdu. Bölgede sualtını keşfetmek isteyenler için 12 metre derinliğe 3,5 metre yüksekliğinde, 3 ton ağırlığında Poseidon heykelinin yanı sıra 26 heykel batırıldı.



DTO Antalya Şubesi tarafından Kemer\'de sualtı turizmine katkı sağlamak amacıyla Kiriş ve Kalınburun mevkileri arasında \'Sualtı Heykel Müzesi\' oluşturuldu. Sualtı müzesi için hazırlanan 3,5 metre yüksekliğinde ve 3 ton ağırlığında Poseidon heykeli, bahçe teması içeren çim biçen ve sulayan kadın heykellerinin yanı sıra çeşitli temaların işlendiği 26 heykel batırıldı.



DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamasında, Kemer\'de yeni bir sualtı müzesi oluşturduklarını söyledi. Kemer\'in sualtı turizmine katkı sağlamak yapılan heykelleri batırdıklarını kaydeden Başkan Çetin, \"Kemer, Discovery dalış türü açısından özel bir yer oldu. Sualtını keşfetmek isteyen ve bugüne kadar hiç dalmamış olan dalışseverler 12 metre derinlikteki bu heykelleri hem görmüş olacak hem de dalışa ön hazırlık yapmış olacaklar. Discovery dalışı en çok tercih edilen dalışlar arasında. Kemer bölgesinde yaklaşık 40 bin kişi bu ürünü satın alırken, uzman dalışlar ile bu rakam 60 binleri buluyor\" dedi.



13 DALIŞ NOKTASI



Kemer\'in deniz turizmi açısından çok özel bir bölge olduğunu dile getiren Ahmet Çetin, \"Kemer\'de 13 dalış noktası bulunuyor. Bu dalış noktaları arasında Üç Adalar gibi bir cennet var. Ayrıca hikayesi olan Paris batığı var. Kiriş ve Kalınburun mevkilerinde de dalışa özel yerler mevcut. Yılda yaklaşık 60 bin kişi Kemer\'de Discovery ve uzman dalışı satın alıyor. Deniz turizminin bütün öğeleri katma değer açısından oldukça yüksek. Amacımız sualtı müzelerini artırmak\" diye konuştu.



YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL TEMALI SUALTI MÜZESİ



Ahmet Çetin, bölge açısından bakıldığında dalış turizminin öncüsü Kaş\'ta yılda yaklaşık 85 bin kişinin dalış yaptığını kaydetti. Kemer\'deki dalış potansiyelini de en az bu seviyelere çıkarmayı hedeflediklerine değinen Çetin, \"Bu amaçla Kemer\'de hikayesi olan Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul temalı bir sualtı heykel müzesi hazırlığı içindeyiz. Bu çalışma tamamlandığında heykelleri batıracağız\" dedi.



DİSCOVERY DALIŞI NEDİR?



Discovery dalışı, keşif dalışı şeklinde tabir edilen bir tanıtım dalışıdır. Dalış brövesi olmayan kişilerin bir eğitmen eşliğinde sığ denizde yaptıkları tüplü dalış tipi olarak tabir edilmektedir.



