(Görüntülü) Kemer'de otomobil duvara çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp duvara çarptığı kazada Aynur Dönder (61) ile Durakadın Yılık (59) yaşamını yitirirken, 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında D400 karayolunun 39\'uncu kilometresindeki Tekirova Mahallesi Cumayeri mevkisinde meydana geldi. Kemer\'den Kumluca yönüne giden Hasan Dönder\'in (37) kullandığı 07 L 1051 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında heyelanı önlemek amacıyla örülen taş duvara çarparak yola savruldu. İçinde sürücü ilee birlikte 6 kişinin bulunduğu aracın kaza yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi geldi. Yapılan incelemede araçtaki Aynur Dönder\'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Hasan Dönder, Durakadın Yılık, Ganimet Dönder, Nur Sena Dönder (12) ve Nazire Azra Dönder (7) ise ambulanslarla Kemer merkezindeki hastanelere götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Durakadın Yılık kurtarılamadı. Durumu ağır olan Nur Sena Döner ise Antalya\'ya sevk edildi. KAZAYA BAKMAK İSTERKEN KAZA YAPTILAR Diğer yandan karşı şeritte kazayı görüp duran Halil Ayyüz\'ün kullandığı 07 RS 746 plakalı araca, Sevim Öztaş\'ın kullandığı 42 RK 918 plakalı araç arkadan çarptı. Olayda araçlarda maddi hasar oluştu.