(Görüntülü) Kemer'de organ bağışı etkinliği

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar organ bağışı etkinliğinde buluştu. Etkinlikte Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar ve eşi Fatma Yaşar da tüm organlarını bağışladı. İlçe Müftüsü Recep Müftüsü Balaban, organ bağışının caiz olduğunu söyledi. Kemer\'de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, eşi Fatma Yaşar, İlçe Müftüsü Recep Balaban, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı\'na gelen araçta yapılan bağış işlemlerinde Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar ve eşi Fatma Yaşar tüm organlarını bağışladı. Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, Organ bağışı ülkemizin şu anda hakikatten ciddi problemlerinden birisi. Bugün 10 binlerce hasta, hastanelerde organ beklemekte. Biz meseleye şöyle bakıyoruz; öldükten sonra hiçbir işimize yaramayacak olan organlarımızla yeni insanlara, genç insanlara bir hayat verebilmemiz mümkünken bağışlamamamızın hiçbir mantığının olmadığını düşünüyorum. Ülkemizde son yıllarda tıp konusunda inanılmaz bir gelişme var. Tıp alanında hakikatten bir çığır açtık. Organ nakli konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden birisiyiz. Hal böyleyken bizler de bu farkındalığı yaratmak adına bütün birimlerimizle beraber başta söylediğim gibi halkımıza bir farkındalık yaratmak adına burada bulunduk. Ben de bugün bütün organlarımı bağışladım. Arkadaşlarımızın çoğu da organ bağışında bulundu. Umarım bu kampanyaya destek büyür. Ülkemizde bu konuda büyük bir farkındalık oluşur dedi. Organ bağışının caiz olduğunu kaydeden İlçe Müftüsü Recep Balaban, Vatandaşlarımızda kan bağışı konusunda bir problem yok. O konuda halkımız bilinçli. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) de o zaman içerisinde yani 1400 yıl önce hacamat dediğimiz şekilde kan vermiş, bunun öncülüğünü yapmış. Yüce Rabbimiz de Kuran-ı Kerim\'de organ bağışıyla ilgili maide suresinde \'Kim bir cana hayat verirse, bütün insanlığa hayat vermiş gibi olur. Kim de bir canı haksız yere öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş gibi olur\' buyurarak bu konuda organ bağışının caizliği, cevazlığı konusunda cevaz veriyor. Yani gerekli şartlar yerine getirildiğinde, beyin ölümü gerçekleştiğinde din açısından da Diyanetimizin de açıklaması bu yönde, organ bağışı yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Bizler daire amirleri olarak halkımıza bugün burada örnek olmaya çalıştık. Kaymakam Beyimizin başkanlığında. Tabii ki bu bilinci arttırmamız gerekiyor. Allahu Teala bizlere şifasız dert vermemiştir. Her derdin bir şifası vardır. Ama burada o tıbbi şifayı bizlerin doktorlarımızda aramamız, bulmamız, ondan sonra da Rabbimize dua etmemiz ve o hastalığın şifası için Rabbimize dua ederek yalvarmamız dini açıdan gerekli diye konuştu. İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce de şöyle dedi 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası. Biz de ilçemizde güzel bir etkinlik düzenledik. Sağ olsun Sayın Kaymakamımız, birim amirlerimiz, Sayın Müftümüz bizden desteklerini esirgemedi. Vatandaşlarımızdan organ bağışları kayıtlarını alacağız. Yarın da her organ bağışımız için Kemer Orman İşletme Şefliğimizin desteğiyle Tekirova\'da geçen sene hortum felaketinden etkilenen bölgede fidan dikimi yapacağız. Şimdi durum çok yüz güldürücü. Kemer olarak tek yürek olduk buna çok mutluyuz. Biz büyük ve güzel bir aileyiz. İnşallah bugün burada yanan yüreklere su serpeceğiz. Organ bağışı konusunda vatandaşlarımızın farkındalığını ve bilincini arttıracağız.