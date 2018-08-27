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(Görüntülü) Kemer'de caz rüzgarı

Levent YENİGÜN KEMER, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıkan Kargalar Kafeste Grubu caz rüzgarı estirdi

27 Ağustos 2018 16:08

Levent YENİGÜN KEMER, (DHA)ANTALYA\'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel\'de sahneye çıkan Kargalar Kafeste Grubu caz rüzgarı estirdi. 1960\'ların Dean Martin\'li, Frank Sinatra\'lı caz müziğine hayran olan reklamcı Suat Kamçılı\'nın fikriyle 2011 yılında kurulan Kargalar Kafeste Grubu, Kemer\'de sahne aldı. Gökhan Abur, Suna Yıldızoğlu, Oğuz Arınmış ve Hasan Doğru\'dan oluşan grup geçmişin ünlü caz parçalarını seslendirdi. Büyük ilgi gören grup üyeleri cazın haricinde Rusların ünlü şarkısı Kalinka parçası; O Ses Türkiye\'den tanınan Hasan Doğru ise söylediği opera şarkılarla ilgi gördü. Grubun solistlerinden hava durumu sunucusu Gökhan Abur sahnede hava durumu sundu. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Kargalar Kafeste Grubu izleyenlerden tam not aldı.

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