(Görüntülü) Kemalpaşa'da 'güvercin güzellik yarışması'

Ümit YILDIZ/KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kemalpaşa ilçesinde \'güvercin güzellik yarışması\' düzenlendi. Türkiye\'nin çeşitli şehirlerinden gelen güvercin tutkunları, yaklaşık 400 güvercini yarıştırdı.



Kemalpaşa\'da yaşayan güvercin yetiştiricisi Ahmet Genç öncüğünde Kemalpaşa Belediyesi\'nin destekleriyle kırsal Akalan Mahallesi\'ndeki düğün salonunda, \'Hünkari\' cinsi güvercinlerin tanıtmak ve sevdirmek için düzenlenen güvercin güzellik yarışmasına ilgi büyük oldu. 11 ayrı kategoride yapılan yarışmada Türkiye\'nin çeşitli illerinden getirilen 400 güvercin yarıştırıldı. Güvercin sahipleri yarışma boyunca büyük heyecan yaşadı.



Yarışma ile ilgili bilgi veren Ahmet Genç, amaçlarının yerli çok değerli bir ırk olan \'Hünkari\' cinsi güvercinleri tanıtmak olduğunu belirterek, \"Hünkari cinsi güvercin, Osmanlı Dönemi\'nde yetiştirilen ender güvercin türlerinden biridir. O dönemde bu tür, sadece saraylarda beslenir ve yetiştirilirdi. Bugün ise bazı ülkeler bu cins güvercini değişik yöntemlerle farklı bir cins haline getirerek elimizden alamaya çalışmakta. Hünkari cinsi güvercinlerimize, Almanya, Hollanda gibi ülkeler sahip çıkmaya çalışıyor. Atalarımız bu kuşları yurt dışından gelen misafirlerine hediye olarak vermişler. Avrupalılar bu kuşları değişik yöntemlerle değişik bir ırk haline getirmiş. Ancak bu hiçbir şeyi değiştirmez. \'Hünkari\' cinsi güvercin bizim atalarımızdan kalan yerli bir ırktır. Bizler bu tür etkinliklerle nesli azalan bu ırkı tekrar çoğaltmak ve yerli ırk olan bu güvercin cinsine sahip çıkmaya gayret ediyoruz\" dedi.



\'5 BİN LİRADAN 7 BİN LİRAYA KADAR DEĞER BİÇİLİYOR\'



Güzellik yarışmasının kriterleri ile ilgili bilgiler veren Genç, bu cins güvercinlerin en önemli özelliğinin gaga yapısı olduğunu belirtti. Genç, \"Güzellik yarışmalarında, güvercin yetiştiricisi olan hakemlerimiz her bir güvercini belirli kriterlere göre değerlendirir. Hünkari cinsinin en önemli özelliği gaga yapısıdır. Daha sonra kafa yapısı, tepe yapısı, gül, paça yapısı ve kuşun bütününe bakılarak puanlama yapılır. Bir Hünkari güvercinin 32 çeşit özelliği vardır. Ancak en önemlisi gagasının yapısıdır. Gagasının sıfır olması bu cinsin en belirgin özelliğidir. Hünkari cinsi kuşlar çok değerlidir ve bugün burada yarışmaya katılan kuşların fiyatları 5 bin - 7 bin TL. civarındadır. Bazı cinsler ise bu rakamların çok çok üzerinde alıcı bulmaktadır\" dedi.



Yarışmalar sonunda dereceye giren güvercin sahipleri kupa ve plaket ile ödüllendirildi.

