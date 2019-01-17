(Görüntülü) Kemal Özdeş: "Geleceğin Göztepe'sini oluşturuyoruz"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe\'de teknik direktör Kemal Özdeş, hedeflerinin geleceğin Göztepe\'sini yaratmak olduğunu söyledi. Devre arası kampının ardından Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde toplantı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdeş, \"Futbolcular, Göztepe\'yi para kazanılacak bir kulüp olarak görmemeli. Burada fark yaratarak hayallerine ulaşacak ve kulübü başarıya götürecek oyuncularla yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz geleceğin Göztepe\'sini yaratmak\" dedi. Kemal Özdeş, ara transferde şimdiye kadar sadece Serdar Gürler\'le anlaşmalarına dair bir soru üzerine, \"Taraftarın transfer beklentisi normal ancak dışarıda kalan oyuncu motivasyon kaybı yaşıyor. 15 yabancının olduğu yerde yapılanma zor. Gelecek yılın iskeletini oluşturmak gibi bir önceliğimiz var. Buraya günü geçirmek için kimse gelmeyecek, beklentisi olan oyuncularla birlikte olacağız\" diye konuştu. \"SOL BEK İÇİN 3 ALTERNATİFİMİZ VAR\" Chelsea\'nin sol beki Abdul Rahman Baba\'nın listelerinde olduğunu doğrulayan Özdeş, \"Sol bek ihtiyacımız var. Rahman listemizde ilgilendiğimiz bir oyuncu ancak devre aralarında transfer yapmak güç. Hele ki istediğiniz oyuncuysa daha da güç. Aldığınız oyuncu fark yaratmalı, sıradan bir oyuncu olmamalı. Sol bek için 3 alternatifimiz var\" yorumu yaptı. \"GHİLAS\'LA PERFORMANSA YÖNELİK YENİ BİR KONTRAT YAPTIK\" Akhisarspor\'la anlaşan Sokol Cikalleshi\'nin kadrolarında kiralık oynadığını, ilk yarıda lisansı askıya alınıp ardından takımda kalması nedeniyle eleştirilen Ghilas\'ın ise sözleşmeli oyuncuları olduğunu ifade eden Özdeş, \"Bizimle 1.5 yıllık daha sözleşmesi olan Ghilas\'la performansa yönelik yeni bir kontrat yaptık. Scarione\'nin de ciddi bir mukavelesi var. Önceliğimiz buradaki oyuncuların kulübe hizmet etmesi. Başkanla uzun vadeli bir projemiz var. Forvete transfer düşünmüyoruz. Jerome\'a güveniyoruz. Son ana kadar yerli transferi yapabiliriz\" dedi. LİGDE VE KUPADA İDDİALI Göztepe\'nin sezonun ikinci yarısında ligde ve kupada yine iddialı olacağını dile getiren Özdeş, \"Göztepe yine üst sıralar için mücadele edecek. Ligde fark yaratmaya çalışacak. Türkiye\'nin en profesyonelce işleyen kulübüyüz\" şeklinde konuştu. İkinci yarıya Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında 3 puanla başlamak istediklerini aktaran Özdeş şöyle konuştu: \"Antalya kampında iyi bir çalışma ortamı bulduk. Oyuncularla birbirimize alışma, kaynaşma dönemi açısından önemliydi. İkinci yarının fiziksel ve taktiksel altyapısını oluşturduk. Hem kupada sonuna kadar gitmeyi hem de ligin ikinci yarısında fark yaratan bir oyun ortaya koyup üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz. Lig ikincisiyle aramızda 7 puan fark var. İkinci yarıya iyi başlamak önemli.\"