(Görüntülü) Kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu



BURSA/ (DHA) Bursa\'nın İnegöl ilçesinde bir köpekle kedinin oyunları görenleri şaşırtıyor. Sevimli arkadaşların videosu sosyal medyada büyük ilgi görüyor.



İnegöl ilçesi Cuma mahallesinde Kedi ile köpeğin dostluğu vatandaşlar tarafından kayda alındı. Bir evin bahçesinde çekilen görüntüler sosyal medyada yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Videoda bir yavru köpek kediyi ısırmak için hamleler yaparken kedi de ona patileri ile nazikçe vuruyor. Zaman zaman birbiriyle bu tür oyunlar oynayan kedi ile köpek mahallenin maskotu oldular.