(Görüntülü) Kebapçıda silahlı saldırı; 1 ölü 2 yaralı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL (DHA)-PENDİK\'te kebapçı dükkânında yemek yiyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, araya giren işletme sahibi ve başka bir müşteri yaralandı.



Aydınlıyolu Caddesi\'nde bulunan kebapçı dükkânında saat 16.00 sıralarında yemek yiyen bir kişi dışarıdan gelen silahlı saldırganın hedefi oldu. Saldırıya uğrayan müşteri olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgana müdahale etmek isteyen restoran sahibi ile başka bir müşteri yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Restoran sahibi ve diğer müşteri ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan havaya ateş ederek, buradan uzaklaştı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde inceleme başlattı. Bir görgü tanığı, \"Bir ölü ve iki yaralı. İşyeri sahibi arkadaşta onları ayırayım derken göğsünden bir mermi alıyor. Onu da hastaneye kaldırdılar. İnşallah iyileşir\" dedi.