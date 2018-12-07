(Görüntülü) Kebap ve Şalgam Festivali iptal edildi

ADANA, (DHA)- ADANA Valiliği, \'kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği\' gerekçesiyle 8- 9 Aralık\'ta gerçekleştirilmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali\'ni iptal etti. 2010 yılından bu yana Kazancılar Çarşısı\'nda sosyal medya üzerinden haberleşen Türkiye\'nin dört bir yanından binlerce kişinin Aralık ayının ilk haftasında bir araya gelip, eğlendiği Kebap ve Şalgam Festivali, Adana Valiliği\'nce iptal edildi. Bu yıl 8 Aralık\'a 9 Aralık\'a bağlayan gece yapılması planlanan etkinlikle ilgili Valilikten yapılan açıklamada, \"İlimizde 08-09 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir\" denildi. 2010 YILINDAN BU YANA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR ​Onlarca yıl önce Kazancılar Çarşısı\'nda kurulan Kuş Pazarı\'na gelenler sabahın ilk ışıklarıyla ciğer kebapla kahvaltı yapar, o dönem pavyondan çıkanlar da gelip, birkaç kadeh daha içip ciğer yedikten sonra Irmak Hamamı\'na gider kese attırırdı. Sonraki yıllarda Kuş Pazarı bölgeden taşındı, pavyonlar kapandı, ama ciğerciler yerinde kaldı. Ciğer kebap ve birkaç kadeh rakı alışkanlığı devam etti. Küçük gruplar halinde buraya gelenler 2010 yılında başka şehirlerde yaşayan Adanalıları, \'Adana\'da Buluşalım\', \'Dünya Rakı Günü\' ve \'Rakı Festivali\' adıyla kente davet etti. O gün çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Aralık ayının ikinci haftası buluşmaya karar veren Adanalıların sayısı, Kazancılar Çarşısı\'nda 3 bin kişiye ulaştı. Sonraki yıllarda ise katılımcı sayısı 20 binlere dayandı. 2015 yılında ise tepkiler üzerine etkinliğin adı Kebap ve Şalgam Festivali olarak değiştirilerek kutlandı.