(Görüntülü) Kebap şehrinde balık keyfi

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA) TÜRKİYE\'de en gazla kırmızı et ve kebap çeşitlerinin tüketildiği kentlerin başında yer alan Şanlıurfa?da vatandaşlar, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte balık tüketimine ağırlık vermeye başladı. Kentte az tüketilen balığı sevdirmek için son yıllarda tezgahlarda balık çeşitlerinin artmasıyla birlikte kebap ve ciğere alternatif olarak balık tüketilmeye başlandı. Bamyasuyu Mahallesinde bulunan balık satışı ve restoranındaki balıklar vatandaşların beğenisine sunuluyor. Günlük taze olarak Mersin ve Karadeniz?den getirilen balıklar, en çok kentte görev yapan memurlar tercih ediyor. Kentte az tüketilen bağlı sevdirmek için tezgahlarında çeşit çeşit balık getirdiklerini belirten balıkçı Yasin Çiftçi, Şanlıurfa?da son yıllarda vatandaşlar balığı sevmeye başladı. Genellikle tüketilen balıklar; çupra, levrek, hamsi, istavrit, palamut, alabalık en fazla olan balıklardır. Ondan sonra genellikle çeşitlerimizi şu anda çinakop var, gümüş balığımız var, kaya levreklerimiz var, zargana var, lagos var, lüferlerimiz var. Genel olarak balık fiyatlar normal. Hamsi 15 lira 12 liraya düştü, levreklerimiz 30 lira. Lüfer kaliteli bir balıktır, fiyat olarak yüksek biraz 80 TL ama güzel bir balıktır. Şanlıurfa deyince ilk akla kebap ve ciğer geliyordu. Şimdi ise balıkta tüketilen besinler arasında yer alıyor. Balığın faydaları kolesterol, çocukların boy atması için, göz için, omega 3, damar tıkanıklığı için iyidir. Genellikle tercihimiz ızgara, daha sağlıklı olur. Mesela yağda var, kızartma o şekilde yoğunluk oluyor.öşeklinde konuştu. 5 yaşından bu yana \'Balıkçılık\' mesleğinin içerisinde yer aldığını söyleyen Balıkçı Behçet Sili, Biz burada daha çok deniz balığını önemsiyoruz. Tezgahlarımız da bütün balığımız denizdir. Burada gördüğünüz ton balığı ünlü bir balıktır. Biz bunu her sene getiriyoruz sözlerini kullandı.