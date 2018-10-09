(Görüntülü) Kazıkbeli Savaşı için anma töreni

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de gerçekleştirilen programda, 870 yıl önce Türklerin zaferiyle sonuçlanan ve Anadolu\'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı düzenlenen törenle anıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cankurtaran Honaz Milli Parkı yakınlarındaki Anıttepe\'de, 7 Ocak 1148 yılında, Alman ve Fransız ordularından oluşan haçlı seferine karşı kazanılan Kazıkbeli Savaşı zaferi için \'tarihe dokunmak\' adlı anma programı düzenledi. Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Osman Zolan, Yargıtay eski Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, ilçe belediye başkanları, davetliler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş programa katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Konuşma yapan Başkan Zolan, Kazıkbeli Savaşının önemini anlattı. Halk ise alanda sergilenen eski Türk savaşçı kıyafetleri, kullandıkları silahlar ve Oğuz boylarını temsilen kurulan çadırları ilgiyle inceledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Pamukkale Üniversitesi Halk Oyunları Grubu, gösteri sundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi konservatuar sanatçıları da performans sergiledi. Etkinlikte, Denizli\'ye özgü tarhana çorbasının yanında Özbek pilavı, ayran, helva gibi ikramlar yapıldı. Coşku içinde geçen tören vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.