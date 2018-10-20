(Görüntülü) Kazdağları'nda toplanan ayı mantarı köylülerin geçim kaynağı

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları\'nın eteklerindeki dağ köylerinde yetişen ayı mantarı köylülerin gelir kapısı oldu. Mantarın kilosu 10 liradan alıcı buluyor. Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları\'nın eteklerindeki dağ köylülerinin kestaneden sonraki geçim kapısı ayı mantarı oldu. Sabah erken saatlerde Kazdağları\'na giden köylüler akşama kadar 10 kilo civarında ayı mantarı topluyor. Topladıkları mantarları köy meydanına getiren köylüler, toptancılara kilosunu 10 liradan satıyor. Köylüler, hiçbir maliyeti olmadan mantar toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Alakeçi köyünde kurulan mantarı pazarı ise gece saatlerine kadar toptancıların akınına uğruyor. Ayı mantarı toplayarak aile bütçesine katkı sağlayan Alakeçi köyünden Bali Kızık (57) \"Ayı mantarı bu sene bol olarak çıktı. Mantar toptancıları 10 TL\'den alım yapıyorlar. Bir günde 40 kg toplayanlar var ve ailelerine büyük katı sağlıyorlar. Çam melkisi diye anılan mantar ise 8 TL\'den alıcı buluyor\" dedi.