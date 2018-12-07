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(Görüntülü) Kazdağlarında kar manzarası

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR ve Çanakkale illeri arasında kalan Kazdağları kar yağışıyla beyaza büründü

07 Aralık 2018 19:27

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR ve Çanakkale illeri arasında kalan Kazdağları kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan Kazdağları’nda seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Mitolojide tanrıların dağı olarak anılan Kazdağları\'na kış geldi. Yazın oksijeniyle turistlerin gözde ziyaret yerlerinden olan Kazdağları\'na karla birlikte sessizlik çöktü. Kış mevsiminin beyaz örtüsüne bürürünen Kazdağları\'nda mevsimin beyaz güzellikleri tadına doyumsuz manzaralar yarattı. Balıkesir\'in Döşemedere mevkiinde bu manzaraların en güzel ortaya çıktığı yerler arasında ve görenleri adeta büyülüyor. Kazdağları\'ndan inen dereciklerin oluşturduğu küçük çağlayanların donduğu görülürken; sessizlik ve romantizm manzaranın yeni yüzü oldu.

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