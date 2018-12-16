(Görüntülü) Kazaya karışan tramvay vagonları çekildi

İlkay DİKİCİ-İSTANBUL (DHA)-CEVİZLİBAĞ\'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen kazanın ardından tramvay vagonları, üç saatlik çalışmanın ardından çekildi.



Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ\'da raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Katener telinin kopmasına ve enerjinin kesilmesine sebep olan kaza sonrası olay yerine giden görevliler, raydan çıkan tramvayı çekmek için çalışma başlattı. Elektrik hatlarındaki arızanın giderilmesinin ardından tramvay vagonları üç saatlik çalışmanın ardından kurtarıcı yardımıyla tek tek çekildi.