(Görüntülü) Kazanın ardından çıkan kavgada havaya ateş açıp kaçtı

Sinan KABATEPE / ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazanın ardından sürücüler ve araçlarda bulunanlar arasında kavga çıktı. Kuru sıkı tabancası ile havaya 3 el ateş eden sürücü olay yerinden kaçtı. Olay, Ereğli Uğur Mumcu Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Salih K. idaresindeki 34 PK 8426 plakalı işçi servisi ile Onur C.B. idaresindeki 67 DZ 890 plakalı hafif ticari çarpıştı. Araçlar hasar görürken, kazanın ardından araçlardan inen sürücüler arasında tartışma çıktı. Araçlarda bulunanların da tartışmaya katılması ile çıkan kavga sırasında Onur C.B. tabancasını çıkartarak havaya 3 el ateş etti. Onur C.B. olay yerinden kaçarken, işçi servisinde bulunanlar Onur C.B.\'nin arkadaşı İsa C.\'yi olay yerine gelen polise teslim etti. İşçiler, olay yerinde boş kovan aradı. Polis, Onur C.B.\'yi yakalarken, kullandığı kuru sıkı tabancaya el koydu. Onur C.B. , Salih K. ve araçlarda bulunanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.