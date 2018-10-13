(Görüntülü) Kazada yaralanan diş hekimi hatalı müdahale sonrası komaya girdi iddiası

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası sağ kolunda parçalı kırık oluşan diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan\'ın (48), üç hastanede geçirdiği bir dizi operasyon sonucu atardamarı kesildi, beyin kanaması geçirdi ve komaya girdi. Urhan\'ın komadan çıksa bile kolunun ampute edileceği ailesine bildirildi. Halis Urhan, eşinin basit bir kaza sonrası kahredici bir süreç sonunda ölüme sürüklendiğini söyledi.



Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı\'nda geçen 12 Eylül\'de, diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan\'ın bulunduğu otomobile bir araç çarptı. Kaza sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralandı. İlk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan\'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlendi. Muayene sonrası kolu alçıya alınan Urhan, bir hafta sonra kontrole gelmesi söylenerek eve gönderildi.



KOLDAKİ ATARDAMAR KESİLDİ



Gamze Uğurlu Urhan\'ın eşi Halis Urhan ertesi gün hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istedi. 14 Eylül\'de Urhan\'ın yeniden çekilen röntgeninde yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlendi ve ameliyat kararı verildi. 15 Eylül\'de basit bir operasyon olacağı söylenerek ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan\'ın iddiaya göre, saatler süren ameliyatta yaşanan birçok aksaklık sonucu kolundaki atardamar kesildi. Bu durum hastane raporlarına da yansırken, kalp damar cerrahisinden nöbetçi iki hekim operasyona çağrıldı. Kalp damar cerrahi raporunda, \"Yapılan muayenede arter yaralanması nedeniyle oluşan kanama nedeniyle üç yerden bağlandığını gördüm\" tespiti yer aldı. Ameliyatta nabzı duran Gamze Uğurlu Urhan\'ın ilk müdahaleden sonra anjiyo için Alanya Başkent Hastanesi\'ne sevki istendi.



Eşinin Antalya\'ya sevk edilmesi talebinin reddedildiğini söyleyen Halis Urhan, sevk işleminin de 4-5 saat gecikmeli yapıldığını, direkt tam üniversite hastanesine sevk edilmiş olsaydı koldaki dolaşım sorununun olmayacağını iddia etti.



KAS ZARLARI KOL BOYUNCA YIRTILDI



Alanya Başkent Hastanesi\'nde gece yarısı ilk damar nakli için ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, saat 07.00 sıralarında operasyondan çıktı. Yakınlarına \"Düşük bir nabız var\" denildikten sonra yapılan damar naklinin başarılı olmadığı belirlenerek Urhan\'a 16 Eylül\'de saat 12.00 sıralarında ikinci bir damar nakli gerçekleştirildi ancak nakil sonrasında kolda yoğun bir ödem tespit edildi. Ödemin damarlara zarar vermemesi için cerrahi operasyonla kasların çevresindeki kas zarları kol boyunca yırtıldı ancak yapılan bu işlem nedeniyle açık yaralar çoğaldığından enfeksiyon riski ortaya çıktı. Kas yırtıklarını dikebilmek için ise ödemin azalması beklenmeye başlandı.



ENFEKSİYON KAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI



27 Eylül\'de pansuman sırasında damarı yırtılan Gamze Uğurlu Urhan\'ın Alanya Başkent Hastanesi\'nde plastik cerrah olmaması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ertesi gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında yer bulunarak hastanın sevki yapıldı. Bu arada Gamze Uğurlu Urhan\'ın enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı.



KOMAYA GİRDİ



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde getirilen Urhan\'ın 30 Eylül\'de yapılan muayenesinde koldaki atardamarın tıkandığı belirlendi. 30 Eylül\'de iki kez damar nakli ve pıhtı temizleme operasyonu yapılarak Gamze Uğurlu Urhan yoğun bakıma alındı. 2 Ekim\'de ziyaret için yoğun bakım servisine giren Halis Urhan, eşinin burnundan kan geldiğini görünce hemşireye haber verdi. Müdahale sırasında buruna aparat takılırken Gamze Uğurlu Urhan\'ın burnunun zedelendiği, önemli bir şey olmadığı aileye bildirildi. Damar tedavisi sırasında kan sulandırıcı ilaç uygulanan Gamze Uğurlu Urhan, yoğun bakımda beyin kanaması geçirdi. Aynı gün saat 19.30 sıralarında ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, komaya girdi.



KOLUNUN AMPUTE EDİLECEĞİ SÖYLENDİ



Eşinin ameliyatının ardından Halis Urhan\'a, \"Beyin cerrahi servisine müdahale için geldiğinde sadece tüpe tepki verdiği için kendisine bir şans tanımak adına operasyona alındı. Beyindeki basınç düşürüldü, kan temizlendi\" denildi. Gamze Uğurlu Urhan\'a damar tıkanıklığı için kullanılan kan sulandırıcılar kesildi.



\'ÖLÜME SÜRÜKLENDİ\'



TÜBİTAK\'tan emekli Halis Urhan, 6 yaşında Nilsu adında bir kız çocukları olduğunu belirtirken, eşinin basit bir kaza sonrası kahredici bir süreç sonunda ölüme sürüklendiğini söyledi. Halis Urhan, \"Koma halinden uyanıp uyanmayacağı bilinmiyor, uyanması halinde beynindeki hasarın ne boyutta olacağı da bilinmiyor. Beyin kanaması geçiren ve komaya giren hastanda kan sulandırıcı ilaç kullanılamıyor. Bu nedenle kol tedavisinden vazgeçildi. Kolda dolaşım durdu. Bu nedenle eşimin kolu ampute edilecek\" dedi.



Halis Urhan, sorumlular hakkında en kısa sürede yasal işlem başlatılması için suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

