T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire Ezgi Uysal yaptı

22 Aralık 2018 00:59

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire Ezgi Uysal yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Edirne yolunda meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Mehmet Admış (43) yönetimindeki 34 ABY 511 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Can (54) yönetimindeki 59 TC 984 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri Can ve Admış ile Elçin Kula (27) yaralandı. Çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken, ilçeye ailesini ziyarete gelen ve o sırada yoldan geçen Tekirdağ\'ın Çorlu  Devlet Hastanesi\'nde görevli hemşire Ezgi Uysal, yaralıları ilk müdahaleyi yaptı. Ardından gelen sağlık ekiplerinin, Malkara Devlet Hastanesi\'ne götürdüğü yaralılar, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat YAYINMALKARA Tekirdağ DHA TEKİRDAĞ MalkaraEzgi UysalKazaMalkaraEdirne yolundaTekirdağMehmet AdmışABYMustafa CanTCKazadaCanAdmışKulaSağlıkDevlet HastanesiArdından gelenMalkara Devlet HastanesiKazayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24