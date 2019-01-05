(Görüntülü) Kazada ölen üniversiteli Elif ve Şevval için yola karanfil bıraktılar

Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN\'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden 2 üniversite öğrencisinin arkadaşları, kazanın yaşandığı yere karanfil bıraktı. Kazada ölen Elif Dağdelen\'in ev arkadaşı Halime Sulu, \"Elif okulu bitirdikten sonra çalışarak annesine ev almak istiyordu\" dedi. Kaza, Çarşamba günü Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Metin Dost\'un kullandığı 02 LE 251 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü 4\'öğrencisi Elif Dağdelen(21) ve Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu öğrencisi Emine Şevval Aytemir\'e (27) çarptı. Dağdelen ve Aytemir götürüldükleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Elif Dağdelen\'in cenazesi İzmir\'in Kuşadası ilçesinde, Emine Şevval Aytemir\'in cenazesi Adıyaman\'ın Tut ilçesinde toprağa verildi. Sürücü Metin Dost ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KARANFİL BIRAKTI Dağdelen ve Aytemir\'in, okul arkadaşları bugün kazanın yaşandığı yere giderek, karanfil bıraktı. Öğrenciler adına konuşan Mehmet Ali Bük,\"Bugün canımız yanıyor. Bugün üzgünüz. Bu acımızın asıl sebebi unutkanlığımız, ihmalkarlığımız. Burada daha öncede kazalar yaşandı. Daha öncede canlar verdik. O gün bize \'bir daha böyle bir şey yaşanmayacak\' denildi. Ama bu gün bakıyoruz ki yine acılar yaşıyoruz. Öncelikle iyi bir üst geçit istiyoruz. Refüj ve kavşakların sanayiye kadar yayaya kapatılmasını ve yaya geçitlerinin aydınlatılmasını ve trafik kurallarının arttırılmasını istiyoruz\" dedi. \'ELİF\'İN HAYALİ ANNESİNE EV ALMAKTI\' Ölen Elif Dağdelin\'in ev arkadaşı Halime Sulu da Elif\'in en büyük hayalinin okulu bitirince annesi Sevkinaz Dağdelen\'e ev almak olduğunu söyleyerek, \"Elif gidince annesinin kolu kanadı kırıldı. Buraya annesine bir ev alabilmek amacıyla geldi. Bu amaç uğruna O\'nu burada kaybettik. Bize \'bir tek annem var\' derdi. Bir tek annesini anlatırdı sürekli. İçimizde büyük bir yara açtı, annesini evlatsız bıraktı. Annesinin evi yoktu. Kirada oturuyorlardı\" diye konuştu.