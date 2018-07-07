(Görüntülü) Kazada ölen Şehit Astsubay Boztoprak, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- İSTANBUL\'da dün görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak (22), Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Kütahya\'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak, yürütülen soruşturma kapsamında bir kişiye adli yeterlilik raporu aldırmak üzere \'devriye komutanı\' olarak, taksiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gitmek üzere yola çıktı. İsa Boztoprak\'ın bulunduğu taksi, dün İstanbul Tuzla\'da yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, Boztoprak olay yerinde şehit oldu.



Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinde oturan babası Vahyettin ve ağabeyi Süleyman Boztoprak, Kars\'ın Sarıkamış ilçesi nüfusuna kayıtlı şehidin cenazesinin, Çorlu Şehitliği\'nde toprağa verilmesini talep etti. Şehit İsa Boztoprak\'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak ailesinin isteğiyle Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki Süleymaniye Camisi\'ne getirildi. Öğle namazının ardından yapılan cenaze törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 5\'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile askeri erkân ve siyasi partilerin temsilcileri ile ailenin yakınları katıldı.



Burada oğlunun tabutunu öpen ve daha sonra başını tabuta koyan anne Bedriye Boztoprak, \"İsa\'m, karagözlüm bak ben geldim annem\" diyerek gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak\'ın cenazesi, askerlerin omuzlarında top aracına konularak götürüldüğü Çorlu Şehitliği\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



