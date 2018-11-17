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(Görüntülü) Kazada ölen Kayra ve babası toprağa verildi

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Nurettin Yıldız (33) ve oğlu Kayra Yıldız'ın (7) cenazeleri toprağa verildi

17 Kasım 2018 21:42

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Nurettin Yıldız (33) ve oğlu Kayra Yıldız\'ın (7) cenazeleri toprağa verildi. Yıldız\'ın eşi ve kızının tedavileri ise devam ediyor.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Vezirköprü ilçesinde, Samsun-Kastamonu Karayolu\'nun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. TIR\'la çarpışan otomobilin sürücüsü Nurettin Yıldız ile oğlu Kayra Yıldız yaşamını yitirdi, eşi Fatma Yıldız (29) ve kızı Hümeyra Yıldız (5) ağır yaralandı.

Kazada ölen Nurettin Yıldız ile oğlu Kayra Yıldız için memleketleri Havza ilçesindeki Şeyhsafi Camisi\'nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Baba ve oğlunun cenazeleri, Şeyhsafi Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücünün eşi ve kızının tedavilerinin Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi\'nde devam ettiği belirtildi.

 

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