(Görüntülü) Kazada ölen doktor Merve, evlilik işlemleri için memleketine gidiyormuş

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Niksar ilçesinde Erbaaspor otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitiren doktor Merve Öner\'in (24) cenazesi, görev yaptığı hastanedeki törenin ardından memleketi Aydın\'a uğurlandı. 2 ay önce Niksar’a atanan Öner’in, evlilik işlemlerini halletmek için memleketine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.



Kaza, dün akşam 20.30 sıralarında Tokat- Niksar yolu Dönekse Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir’de, Tire 1922 ile karşılaşacak olan Erbaaspor\'u Sivas Havalimanı\'na götürdükten sonra dönüşe geçen Hasan Şahin yönetimindeki 60 KF 577 plakalı takım otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otobüs, karşı yönden gelen Uğur Sarı yönetimindeki 02 KS 028 plakalı kamyonet ve Ahmet Baştürk (29) yönetimindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobildeki Niksar Devlet Hastanesi\'nde uzman psikolog olarak görev yapan Merve Öner öldü. Otomobil sürücüsü Ahmet Baştürk ile aynı araçta bulunan Melahat Bozkurt (25) ve kamyonet sürücüsü Ulaş Sarı yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



2 AY ÖNCE ATANMIŞ



Mehmet Öner ve Semra Coşkun\'un üç çocuğundan biri olan Merve Öner\'in, nişanlısı İsmail Durak (26) ile evlilik işlemlerini halletmek üzere memleketi Aydın’a gitmek için yola çıktığı ortaya çıktı. Öner’in, çalıştığı hastanede görevli arkadaşları ile birlikte Tokat Otogarı\'na giden kazanın meydana geldiği bildirildi. Merve Öner’in 2 ay önce ilk görev yeri olarak Niksar Devlet Hastanesi\'ne atandığı ifade edildi.



Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Merve Öner için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Erbaaspor Kulübü Başkanı Bülent Uzun ve hastane personeli katıldı.



Merve Öner\'in annesi Semra Coşkun, \'\'Bir tanem, bir tanecik çiçeğim\'\' diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Öner’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın’a gönderildi.