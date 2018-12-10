(Görüntülü) Kazada ölen astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) - MALATYA\'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kaan Şafak (42), memleketi Afyonkarahisar\'ın Çay ilçesinde toprağa verildi. Malatya-Adıyaman karayolunun Sürgü Mahallesi çıkışında önceki gün meydana gelen kazada, Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Kaan Şafak yönetimindeki 03 PC 620 plakalı otomobil, Arif Demir\'in kullandığı 27 LM 069 plakalı TIR\'ın altına girdi. Kazada eşi Serap Erçin ile çocukları Kerem Aykan (6) ve Kuzey Emir Şafak (4) ile kız kardeşi Hatice Şafak yaralanırken, Kaan Şafak ise yaşamını yitirdi. BABAEVİNDE HELALLİK ALINDI Kaan Şafak\'ın cenazesi, dün düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar\'ın Çay ilçesine gönderildi. Gece cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna konulan Kaan Şafak için bugün öğle vakti tören düzenlendi. Saat 12.00\'de hastaneden alınan Kaan Şafak\'ın cenazesi helallik için Bahçelievler Mahallesi Kumru Sokak\'ta oturan Kıbrıs gazisi babası emekli işçi Arif Şafak ile annesi Halime Şafak\'ın oturduğu eve getirildi. Baba evinde helallik alınması sırasında Kaan Şafak\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu önüne gelen yakınları gözyaşı döktü. EŞİ VE OĞLU KATILAMADI Helallik alınmasından sonra Kaan Şafak\'ın naaşı, ilçe merkezindeki Çarşı Camii\'ne getirildi. Eşi Serap Erçin ile küçük oğlu Kuzey Emir Şafak\'ın hastanede oldukları için katılamadığı cenaze törenine, kazadan yara almadan kurtulan oğlu Kerem Aykan ile yüzünden yaralanan kız kardeşi Hatice Şafak katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, askeri ve mülki erkan ile Kaan Şafak\'ın mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları da cenaze töreninde hazır bulundu. BABASININ FOTOĞRAFINA BAKTI Cenaze töreni öncesi Vali Mustafa Tutulmaz, baba Arif Şafak, anne Halime Şafak ve kız kardeş Hatice Şafak\'a taziyede bulunurken, minik Kerem Aykan\'ı da sevdi. Taziye sırasında Halime Şafak, Vali Mustafa Tutulmaz\'a, \"Bana oğlumu neden göstermiyorsunuz\" diye sitem etti. Kerem Aykan Şafak tören öncesi babasının tabutu önüne konulan fotoğrafına bir süre baktı. Öğle vakti İlçe Müftüsü Adem Yıldız\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kaan Şafak\'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. ÖĞRETMEN OLAN KIZ KARDEŞİ İÇİN GİDERKEN KAZA OLMUŞ Kaan Şafak\'ın anne ve babasıyla birlikte oturan ve sözleşmeli öğretmen olarak kısa süre önce Diyarbakır\'ın Sur ilçesine atanan kız kardeşi Hatice Şafak\'ın işlemleri için izin aldığı ve Sur\'a giderken kazanın meydana geldiği belirtildi.