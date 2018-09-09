(Görüntülü) Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde spor otomobil, yolda dönüş yapmak isteyen Osman Nuri Şıkkibar (30) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Şıkkibar öldü, diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Mahalleli, aynı bölgede sık sık kazaların yaşandığı belirterek, yolu bir süre ulaşıma kapattı. Kaza, dün gece, Kurtköy Mahallesi Sapanca Şehit Cevdet Koç Caddesi\'nde meydana geldi. Mahallede bulunan evine giden Osman Nuri Şıkkibar yönetimindeki 54 AAZ 723 plakalı otomobil sola dönüş yaparken, arkadan gelen ve hızlı olduğu öne sürülen Fatih C.U. yönetimindeki 41 FU 198 plakalı spor otomobil çarptı. Kazada Osman Nuri Şıkkıbar ve Fatih C.U. ile yanındaki Bertun A. yaralandı. Çağırılan ambulansla yaralılar, Sapanca Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan Osman Nuri Şıkkibar, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. MAHALLELİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI Kaza sonrası mahalle sakinleri, aynı bölgede sık sık kazaların yaşandığını belirterek Sapanca-İzmit karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Vatandaşlar, Sapanca Kaymakamı Ali Ada\'nın olay yerine gelmesiyle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Kaymakam Ada\'nın önlem alınması için en kısa sürede gerekli birimler ile yazışmaların yapılacağının sözünü vermesi üzerine kalabalık yolu trafiğe açtı. Kaymakam Ada, Şıkkıkibar\'ın evine giderek aileye başsağlığında bulundu. KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yol üzerinde yavaşlayarak dönüş yapmak isteyen Şıkkibar\'ın aracına spor otomobilin çarptığı görüldü.