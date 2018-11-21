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(Görüntülü) Kaza yapan motosikletlinin elini bırakmadı

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Vahit Can Kaplan (20), yola düştükten sonra bir süre sürüklenerek, yaralandı

21 Kasım 2018 22:38

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da, kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Vahit Can Kaplan (20), yola düştükten sonra bir süre sürüklenerek, yaralandı. Kaplan\'ın yardımına esnaf koşarken, dükkan sahiplerinden biri, sürücü hastaneye kaldırılana kadar elini bırakmadı.

Kaza, öğleden sonra, kent merkezindeki Gazi 6\'ncı Sokak\'ta meydana geldi. Vahit Can Kaplan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, bir süre yolda sürüklenen Kaplan yaralandı. Motosikletlinin yardımına çevredeki esnaf koşarken, sağlık ekibine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Kaplan\'a ilk müdahalede bulundu. Dükkan sahiplerinden birinin, yerde yatan Kaplan\'ın elinden tutup, hastaneye götürülünceye kadar bırakmadığı görüldü.  Vahit Can Kaplan, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 

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