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(Görüntülü) Kaza sonrası Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı (1)

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkisinde seyir halindeki 2 TIR ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı

22 Kasım 2018 20:28

Bursa\'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkisinde seyir halindeki 2 TIR ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda yaralı var. Yaralılar, ambulaslarala çevredeki hastanelere sevk edildi.

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