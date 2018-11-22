(Görüntülü) Kaza sonrası Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı (1)

Bursa\'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkisinde seyir halindeki 2 TIR ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda yaralı var. Yaralılar, ambulaslarala çevredeki hastanelere sevk edildi.