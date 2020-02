(Görüntülü) Kaz sürüsü dereye akın etti

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde 15 kişiye ait yaklaşık 700 kaz, aynı anda dereye girince ortaya renkli görüntüler çıktı. Karahan köyünde 15 kişiye ait yaklaşık 700 kaz aynı anda dereye girdi. Dereye sığmayan kazlardan bazıları dışarı çıkmaya çalıştı. Kanat çırparak güçlükle dereden çıkan kazlar bir süre güneşin altında durduktan sonra arazide otlamaya başladı. Köyde her evde yaklaşık 50 kaz bulunduğunu belirten çoban Murat Şahin Demir, \"Kazların otlatılmasında her gün bir kişi görev alıyor. Burada 15 kişiye ait kaz olduğundan her birimize 15 günde bir sıra geliyor. Kazları özellikle arpa yerlerinde otlatıyoruz. Suyun bol olduğu alanları tercih ediyoruz. O yüzden de bizim köyün kazları oldukça verimli ve büyük olur. Kazlarımız oldukça iri ve her biri 4 kiloya yakın. Kazlarımız yemlenip, kanala girip sularını aldıktan sonra 1-2 saat otluyor, ardından tekrar kanala giriyor. Bunu akşama kadar tekrarlıyorlar. Kaz seslerine de alıştık, sıkılmadan otlatıyoruz\" diye konuştu.