(Görüntülü)  Kayserisporlu futbolcular liselerarası futbol finalistlerine kupalarını verdi

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) -



Kayseri Okullu Genç Erkekler A kategorisi futbol müsabakalarında ilk dört takım arasına giren okullara kupa ve madalyalarını Kayserisporlu yöneticiler ve futbolcular verdi.



Argıncık sahasında oynanan final müsabakası sonrası şampiyon olan Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar verdi. 2’nci olan Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kupa ve madalyalarını Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar ile futbolcu Mert Özyıldırım verdi. 3’üncü Ahmet Erdem Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kupa ve madalyasını Kayserisporlu futbolcu Muammer Zülfikar Yıldırım, 4’üncü olan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kupa ve madalyalarını ise Kayserispor Genel Sekreteri Fatih Çağlar Öcal ile futbolcu Vedat Karakuş takdim etti.



UYAR: \"GENÇLERİ ÖNEMSİYORUZ\"



Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar, kupa töreni sonrası yaptığı açıklamada, scout ekiplerinin bu müsabakaları izlediğini kaydederek, \"Dereceye giden okulları tebrik ederim. Bugün burada yer alan takımların kaptanlarını ve 1 antrenörlerini özel uçakla gideceğimiz ilk deplasmanda misafir etmek isteriz. Ayrıca buradaki bütün okullarımızı arzu etmeleri halinde iç saha maçında kale arkası locamızda misafir etmek isteriz\" açıklamasında bulundu.



ESKİCİ: \"KAYSERİSPOR’U BURADA GÖRMEK GÜZEL\"



Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Dostça geçen müsabakalar sonucunda bütün takımlara teşekkür ederim. Kayserispor’u burada görmek bizi mutlu etti. Kayserispor Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak Uyar’ın verdiği müjde bu müsabakalara katılı artıracaktır diye düşünüyor tebrik ederim\" dedi.

