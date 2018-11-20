(Görüntülü) Kayserisporlu futbolcular çocuklarla buluştu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - KAYSERİSPOR 2’nci Başkanı Mehmet Çakmak Uyar ile futbolcular Deniz Türüç, Silvestre Varela ve Vedat Karakuş, TED Kayseri Koleji’nde yapılan ‘İnovasyon Günleri’ etkinliğine katıldılar. Okulun konferans salonunda yapılan etkinlik Kayserispor’u tanıtan sinevizyon gösterisi ile başladı. Konuşma öncesi futbolcular öğrencilerin yoğun sevgisi ile karşılandı. Soru cevap şeklinde geçen etkinlikte bir öğrencinin, A Milli Futbol Takımı\'na olan ilginin azaldığı yönündeki sorusu üzerine Deniz Türüç, \"Milli Takım gençleştirme evresinde. Sebebi alınan sonuçlar olabilir\" yanıtını verdi. Sezon öncesi adının Beşiktaş ile anıldığının sorulması üzerine de deneyimli futbolcu, şu an için sadece Kayserispor’un başarısını düşündüğünü ifade etti. Portekizli futbolcu Silvester Verale pastırma ile ilgili soruya ise, “Pastırmayı seviyorum” yanıtını verdi. Öğrenciler konferans sonrası futbolculardan imza aldı.