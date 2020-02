(Görüntülü) Kayserispor'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret

İLYAS KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve sarı kırmızılı futbolcular rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocukları ziyaret ettiler. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile futbolculardan kaptan Umut Bulut, Deniz Türüç, Tjaronn Chery, Vedat ve Bilal Başaçıkoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'na bağlı 75\'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi\'ne ziyaret gerçekleştirdi. Futbolcularla bir araya gelen çocuklar sohbet etme ve imza alma olanağı buldular. Kayserispor kafilesi okulu gezerek eğitim gören çocuklarla sohbet etti. Ziyarette konuşan tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam \"Çok önemli bir yerdeyiz. Burada engelli rehabilitasyon merkezindeyiz. Her ne kadar adı öyle olsa da biz bu arkadaşlarımızı engelli olarak görmüyoruz, onlar özel yeteneklere haiz insanlar. Burada eğitim görenlerin daha iyi eğitim alması için Kayserispor olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ben buradan hepimizin engelli adayı olduğumuzu hatırlatır bu çocuklara gereken desteği vermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum\" açıklamasında bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, \"Biz bakanlık olarak yaralı gönülleri tamir eden bir bakanlığız. Burada eğitim gören çocukların belki yaşları küçük ama gönülleri kocaman. Kayserispor kulüp yetkilileri ile sık sık görüşüyoruz. Ertuğrul Sağlam\'ı burada görmek bizim için çok güzel. Kayserispor\'a ve değerli hocamıza teşekkür ediyoruz\" diye konuştu. CHERY: \"DAHA İYİ OLMAM GEREKİYOR\" Kayserisporlu futbolcu Tjaronn Chery bireysel performansının daha iyi olması gerektiğini kaydetti. Göztepe maçı öncesi düşünceleri sorulan Chery açıklamasında şöyle devam etti: \"Göztepe iyi bir takım. Bizde iyi bir takımız. Takım olarak güzel şeyler yapıyoruz. Kendi adıma konuşacak olursam; gol atmak, attırmak güzel. Önemli olarak takım olarak kazanmak. Şahsi olarak bakacak olursam şu an için iyiyim ama ben kendimi yetersiz buluyorum. Daha iyi olmam gerektiğini düşünüyorum.\" \"GOL ATMAK İÇİN ÇABALIYORUM\" Kayserispor\'un golcü oyuncusu Umut Bulut son haftalarda gol atamamasına rağmen bunun için çok çalıştığını kaydetti. Umut Bulut , \"Göztepe çok zor bir deplasman oradan istediğimiz bir sonuçla dönmek istiyoruz. Performansım nedeniyle bazen eleştiriliyorum. Bu her gittiğim kulüpte oluyor ama hocalarım hep beni tercih ediyor. Gol kaçırmaktan kötü olan gol kaçıracak pozisyon bulamamak. Ben demek ki çalışıyorum, pozisyon buluyorum ki gol kaçırıyorum. Yoksa her futbolcu gol atmak ister . Bende istiyorum. İnşallah Göztepe maçında pozisyona girerim ve gol atarım\" dedi. Yabancı sayısı hakkında sorulan bir soru üzerine Umut Bulut, \"Ben yabancı kuralını 2 taraflı düşünüyorum. Gelsin ama kaliteli yabancılar gelsin\" yanıtını verdi. Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ziyareti sonrası Kayserispor teknik direktörü ve futbolculara öğrencilerin yaptığı süslemelerden hediye edildi.