(Görüntülü) Kayserispor'dan imza şov

Oktay ENSARİ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)





Kayserispor Kulübü, yeni transferlerini Karpuzatan Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.



Kayserispor taraftarlarının coşkulu tezahüratları arasında konuşan Başkan Erol Bedir, “Bomba gibi bir Kayserispor geliyor” dedi.



Kayserispor Teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da taraftara hitaben yaptığı konuşmada, “Şampiyonluk hayal değil” ifadesinde bulundu.



Daha sonra alkışlar ve tezahüratlar arasında Kayserispor’un Atletico Madrid’den kiraladığı Mensah, Eskişehirspor’dan Hasan Hüseyin Acar, Antalyaspor’dan Sakıb Aytaç ve Feyenord’dan transfer ettiği Bilal Başaçıkoğlu kendilerini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attılar.



Kayserispor Tesisleri\'ndeki imza törenine yaklaşık 2 bin taraftar katıldı. Alkışlar arasında platforma gelen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sarı-kırmızılı takımın 52’nci yıl dönümünde böylesi bir coşku görmediklerini belirterek, “Gördüğünüz gibi açılış falan yapmıyoruz ama taraftarımız burayı bayram yerine çevirdi. Sezon açılışımızı 4 Ağustos’ta Kadir Has Stadyumu\'nda sanatçılar eşliğinde yapacağız. Ertuğrul Sağlam ile 15 dakika süren bir telefon görüşmesinden sonra gönül sözleşmesi yaptık. Kayserispor’da transfer bitmez. Bomba gibi bir Kayserispor geliyor” diye konuştu.



“Adam gibi adam Ertuğrul Sağlam” tezahüratlarıyla sahneye gelen Kayserispor teknik direktörü, kendisinden şampiyonluk isteyen taraftara, “Şampiyonluk hayal değil. Sezon öncesinde bizi böyle motive edip, en üst seviyeye getirdiniz. Bu coşku ve samimiyet sürsün. Bu tezahüratlar ve bu coşku gelecek kupaların ve şampiyonluğun habercisidir. Türk futboluna altın harflerle geçecek bir başarıyı yaşatacak kulübe geldim. Her şey Kayserispor için” diye konuştu.