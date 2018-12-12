(Görüntülü) Kayserispor'da Akhisarspor hazırlıkları hız kazandı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - KAYSERİSPOR, ligin 15’inci haftasında konuk edeceği Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana U-21 takımı ile hazırlık maçı yapan futbolcularla sakatlıkları devam eden Oğuzhan Berber, Rotman ve Sakıb Aytaç katılmadı. Kondisyon ve pas çalışması ile başlayan antrenman, topla yürüme ve şut çalışması ile devam etti. Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında oynamayan Tiago Lopes ile Atila Turan ise düz koşu yaptı.