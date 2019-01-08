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Spor

(Görüntülü) Kayserispor'a Deniz ve Muammer'den sevindirici haber

İbrahim ALİOĞLU - Mustafa AKIN / ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 2'nci yarısına Antalya'da hazırlanan Kayserispor, günü çift antrenmanla tamamladı

08 Ocak 2019 00:47

İbrahim ALİOĞLU - Mustafa AKIN / ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci yarısına Antalya\'da hazırlanan Kayserispor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunu ile devam eden idman taktiksel çalışmayla tamamladı. 

Kayserispor\'da dün Go Ahead Eagles ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Deniz Türüç saha kenarında yürüyüş ve düz koşu yaparken yıldız oyuncunun önemli bir probleminin olmadığı öğrenildi. Maçın ikinci yarısında dili boğazına kaçan ve hastaneye kaldırılan kaleci Muammer Yıldırım da bugün tedbir amaçlı antrenmana çıkmadı. Ayrıca sakatlığı süren Asamoah Gyan\'da antrenmana katılmadı.

Kayserispor, ligin 2\'nci yarısı için hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek. Sarı kırmızılı takım ayrıca yarın sabah laktat testinden geçecek.

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