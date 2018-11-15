(Görüntülü) 'Kayserispor Zirvesi' cuma günü yapılacak

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)





Kayserispor\'un seçimli genel kurulunda kararlaştırılan \'Kayserispor Zirvesi\' cuma günü gerçekleştirilecek.



Olağanüstü seçimli genel kurula tek aday olarak giren ve görevine devam eden Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, tesislerde gerçekleştirilen antrenmanın bir kısmını takip etti. Bedir antrenman esnasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve Kulüp Genel Menajer Erdem Kemaloğlu ile ayaküstü sohbet etti. Sohbetin bir kısmına kulüp doktoru da dahil oldu.



Genel kurul sonrası gerçekleştirilen ilk antrenmanda Demirören Haber Ajansı (DHA)\'ya özel açıklamalarda bulunan Başkan Bedir, \"Seçimli olağanüstü genel kurulumuzu yaptık. Şehrin genel isteği üzerine benim başkanlığımdaki yönetim göreve devam ediyor. Orada aldığımız bir karar gereği iktidarı ile muhalefeti ile milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız hep oradaydı ve \'Kayserispor için neler yapabilirizin çabası içerisindeydiler. Orada aldığımız karar gereği Kayseri\'deki tüm etkin kişilerin orta ve uzun vadeli plan yapmak için bir araya gelmesi düşünülmüştü. Bunla ilgili fazla zaman geçmeden yapılması kararını verdik. Cuma günü saat 19.00\'da Kıranardı\'nda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'ne ait tesiste Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; sayın valimiz, dört partinin milletvekilleri, dört partinin il başkanları, oda başkanları, belediye başkanları ve Kayserispor\'dan 5-6 yetkili bir araya gelecek. Hazırlamış olduğumuz raporları, önerileri ve problemleri ve problemlerin çözümlerini değerlendirmiş olacağız. İnşallah çözüme ulaşacağız\" diye konuştu.



Spor Toto Süper Lig\'in 12\'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 0-3\'lık mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige ara verilmesi nedeniyle 3 gün izin yaptı. İznin bitmesinin ardından milli takım kamplarında olan Kana Biyik, Cristian Sapunaru, Asamoah Gyan ve Rajko Rotman ile sakatlıkları devam eden Oğuzhan Berber, Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin Acar ve izinli olan Artem Kravets, Olaksandr Kucher, Levent Gülen ve Deniz Türüç antrenmana katılmadı. Bilal Başaçıkoğlu salonda çalışırken Chery takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmana katılan futbolcular ısınma ve koşu çalışmasının ardından 5\'e 2 pas çalışması son olarak da düz koşu ile antrenmanı tamamladı.