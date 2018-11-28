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Spor

(Görüntülü) Kayserispor, Trabzonspor hazırlıklarına hız verdi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Kayserispor'da hazırlıklar hız kazandı

28 Kasım 2018 18:42

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Cumartesi günü Trabzonspor\'u konuk edecek Kayserispor\'da hazırlıklar hız kazandı. Ligde geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor’a farklı mağlup olan ve puan cetvelinde alt sıralara inen Kayserispor, gözünü Trabzonspor maçına çevirdi. Kadir Has Tesisleri\'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde yapılan idman koşu ve topla yürüme çalışması ile başladı. Antrenman kondisyon çalışması ile devam etti. İdmana sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Rajko Rotman ve Artem Kravets antrenmana katılmadı. Hasan Hüseyin Acar, 2 aylık aradan sonra takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı geçen Deniz Türüç\'le cezası affedilen Kana Biyik da takımla birlikte çalıştı.

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