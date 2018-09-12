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Spor

(Görüntülü) Kayserispor, Göztepe maçına hazırlanıyor

İLYAS KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

12 Eylül 2018 18:06

İLYAS KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Kayserspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimine yapılan çalışma 1.5 saat sürdü. Antrenmana ısınma ve kondisyon hareketleriyle başlayan oyuncular, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı. Sarı-Kırmızılı ekip, cumartesi günü 20:00\'de oynanacak müsabaka için yarın tarifeli uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.

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